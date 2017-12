Medium: Nordkoreansk soldat hoppa av til Sør-Korea

Soldaten, som hadde låg rang, dukka opp framfor ein vaktpost rundt klokka 8 torsdag morgon, rapporterte det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap og viste til militærkjelder i Seoul.

Dette er den andre soldaten som har hoppa av på like mange månadar. Soldaten som gjorde det same i byrjinga av november, vart skoten og såra av sine tidlegare kollegaer då han flykta over den demilitariserte sona som skil dei to landa.

Forsvarsdepartementet i Seoul opplyste at sørkoreanske soldatar fyrte av rundt 20 varselskot då soldatar frå Nord-Korea søkte etter desertøren langs grensa. Yonhap melde at dei nordkoreanske soldatane også fyrte av skot, men at ingen av dei kryssa den demilitariserte sona.

– Dei nordkoreanske grensevaktene syntest å vere på jakt etter mannen som tidlegare hadde kryssa den demilitariserte sona i tjukk tåke for å hoppe av til Sør-Korea, sa ein talsmann for departementet til AFP.

Sona strekkjer seg om lag to kilometer inn på begge sider av sjølve grenselinja.

Rundt 30.000 nordkoreanarar har hoppa av til Sør-Korea sidan slutten av Koreakrigen i 1953. Dei aller fleste har flykta frå heimlandet via Kina.

(©NPK)