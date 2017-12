California-brann på retur, men framleis frykt for vindkast

Brannen har fått namnet Thomas og er nesten på størrelse med heile Los Angeles som dekkjer eit areal på noko over 1.300 kvadratkilometer. Måndag og tysdag nytta brannmenn seg av svakare vind for å kjempe imot flammehavet, som allereie har øydelagt meir enn 1.300 bygg.

Men etter det korte pusterommet er det venta kraftig vind igjen onsdag. Thomas er rekna som den nest største brannen som har ramma delstaten sidan 1932.

Den amerikanske vêrvarslinga sende ut raudt farevarsel frå onsdag kveld til torsdag morgon om vindkast og relativ låg fukt i lufta i det ramma området i Santa Barbara.

Brannvesenet er mest bekymra for den velståande byen Montecito, etter at brannen laurdag sende oske over dei tørre åsane og herregardane i området.

