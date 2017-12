Trump triumferer over vedtatt skattereform 

Det republikanske fleirtalet i Representanthuset banka den nye skattelovgivinga gjennom onsdag kveld, norsk tid, med 224 mot 201 stemmer. Få timar før vedtok Senatet reforma.

Det var andre gongen på mindre enn eit døgn at Representanthuset stemte over reforma. Det måtte ein ny behandling til fordi demokratane i Senatet oppdaga at fleire punkt i den første teksten var i strid med regelverket og måtte endrast.

Lova er venta å hamne på Trumps skrivebord om kort tid, tidsnok til at han kan gi det amerikanske folket det han har kalla «ei vakker julegåve».

Allereie før vedtaket onsdag kveld, slo Trump fast at sigeren var i boks.

– Vi har fått ein historisk siger for det amerikanske folket, sa Trump.

Han har òg sagt at skattelova betyr at helsereforma til Barack Obama, Obamacare, er oppheva.

– Viser effektivitet

Republikanarane meiner at vedtaket blir viktig før mellomvalet til Kongressen neste år for å vise at dei er i stand til å styre landet effektivt når dei har både presidenten og fleirtal i begge kammera i Kongressen.

Hittil i år har dei knapt fått noko gjennom fordi fleirtalet er så knapt at det berre skal eit par fråfall til for at vedtaka blir stemte ned. Tidlegare i år mislykkast mellom anna Trump med å få mange nok republikanarar til å stemme for eit alternativ til Obamacare.

Republikanarane meiner at dei enorme skattekutta for næringslivet kjem til å gi auka vekst som i sin tur skal føre til fleire jobbar.

Demokratane varslar kamp

Demokratane er på si side kritiske til reforma og seier at vanlege amerikanarar får lite i skattekutt samanlikna med dei rikaste i USA, deriblant Trumps eigen familie.

Demokratane meiner som dei fleste økonomar at skattekutta for dei rikaste og for næringslivet ikkje vil bidra til særleg meir investering og meir vekst, og at resultatet tvert imot blir ein kraftig auke i budsjettunderskotet i åra framover.

Ifølgje uavhengige forskarar kjem underskotet til å vekse med 1.500 milliardar dollar over dei neste ti åra på grunn av reforma, men dette kan reduserast til 1.000 milliardar om den auka veksten på 0,3 prosent som republikanarane ventar, blir rekna med.

Skattereforma inneber mellom anna at bedriftskatten blir kutta frå 35 til 21 prosent, og at skattefrådraga aukar mykje for lønnsmottakarane.