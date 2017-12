Toppleiarar møtest i Canada for å drøfte Nord-Korea

Canada og USA kunngjorde tysdag at dei skal vere vert for utanriksministrane i Vancouver tysdag 16. januar. På møtet vil også utsendingar frå Japan og Sør-Korea delta.

– Vi trur at ei diplomatisk løysing på krisa er både viktig og mogleg, sa Canadas utanriksminister Chrystia Freeland på ein felles pressekonferanse med sin amerikanske kollega Rex Tillerson.

Tillerson sa dei vil prøve å auke presset ytterlegare på Nord-Korea for å få dei til forhandlingsbordet med sikte på å få avslutta atomprogrammet. Han la til at det også kan innebere andre skritt for å nå det målet.

– Vi vil fortsette å finne måtar å presse Nord-Korea på, å sende dei ei felles melding frå det internasjonale samfunnet om at vi ikkje vil akseptere dei som ein atomvåpennasjon og at vi alle deler ein politikk og eitt mål – den fullstendige, kontrollerbare kjernefysiske nedrustinga på den koreanske halvøya, sa han.

Den såkalla Vancouver-gruppa vil også inkludere Australia, Belgia, Storbritannia, Colombia, Etiopia, Frankrike, Hellas, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Filippinane, Sør-Afrika, Thailand og Tyrkia.

