Meir vind byr på utfordringar for skogbrannramma California

Det nasjonale vêrsenteret i USA har for onsdag sendt ut raudt varsel om «kraftige vindkast og låg luftfukt» i det allereie kraftig ramma området Santa Barbara.

Det byr på utfordringar for brannfolka som har kjempa mot skogbrannane i det tørre klimaet i delstaten sidan 4. desember.

Den såkalla Thomas-brannen er den nest største som har ramma California sidan 1932. Brannen har allereie øydelagt 1.300 bygg og over 1.000 kvadratkilometer land. Det er eit område omtrent like stort som Los Angeles.

Førebels er berre 55 prosent av brannane under kontroll. Det etter at brannfolka kunne nytte måndagen og tysdagen – då vinden var ganske roleg – til å sløkke ein del av flammane.

Brannsjef Mark Brown seier tysdagen var «svært produktiv», men understrekar at dei må fortsette kampen.

– Det er framleis risiko der ute, seier han og viser til vêrmeldinga for onsdag.

Brannvesenet i California er mest bekymra for den velståande bydelen Montecito i Santa Barbara, etter at ein brann laurdag førte til at oske fall ned over dei tørre høgdene og luksusvillaene der.

(©NPK)