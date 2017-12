Tolv omkom då turistbuss køyrde av vegen i Mexico

Bussen var på veg til maya-ruinane ved byen Chacchoben aust i Mexico då ulykka skjedde tysdag. Det er ikkje opplyst kva for nasjonalitet dei omkomne har, men blant dei skadde er det sju amerikanarar og to svenske statsborgarar, ifølgje ein talsmann for styresmaktene i delstaten Quintana Roo.

Årsaka til ulykka er ikkje kjent.

(©NPK)