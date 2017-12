OSSE: Opptrapping av kamphandlingar i Aust-Ukraina

Ertugrul Apakan, leiar for observatørkorpset frå Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE) i Ukraina, seier at talet på brot på våpenkvila i Aust-Ukraina auka med 35 prosent i førre veke samanlikna med veka før.

Ifølgje lokale medium har det vore kraftige granatangrep og utbomba hus på begge sider av frontlinja denne veka.

Kampane mellom russisk-støtta opprørarar og ukrainske regjeringsstyrkar i Aust-Ukraina har kravd over 10.000 menneskeliv, halvparten av dei sivile, sidan dei braut ut i 2014.

