FN vil framleis levere nødhjelp til opposisjonskontrollerte område i Syria

Sidan 2014 har FN hatt mandat til å køyre kolonnar med nødhjelp inn i Syria via Tyrkia og Jordan utan å få godkjenning av regjeringa i Damaskus. No gjeld ordninga for ytterlegare eitt år.

Russland meiner derimot at det er på tide å avslutte nødhjelpsoperasjonane.

– Vi meiner det er viktig gradvis å fase ut dette uferdige opplegget som har bidratt til Syrias splitting, seier Russlands viseambassadør til FN, Vladimir Safronkov.

Forslaget om forlenginga vart fremja av Egypt, Japan og Sverige. Tolv land stemte for, medan Russland, Kina og Bolivia avstod frå å stemme.

FN har halde oppe nødleveransane til opposisjonskontrollerte område i Syria ettersom dei er omringa av regjeringsstyrkar som i liten grad slepper inn nødhjelp og forsyningar. Dette gjeld ikkje minst Aust-Ghouta utanfor Damaskus, der innbyggjarane lever i ytste nød, og mange barn er underernærte som følgje av blokaden og omringinga.

Aust-Ghouta er eitt av få område i Syria som framleis er kontrollert av syriske opprørarar som ønskte å bli kvitt president Bashar al-Assad. Dei siste vekene har syriske regjeringsstyrkar trappa opp både angrepa mot området samtidig som blokaden er skjerpa.

