Republikanske Rubio truar med å stoppe Trumps skattereform

Rubio krev at det blir gitt større skattelette for låginntektsfamiliar før han vil stemme for forslaget. Dermed kan det syltynne fleirtalet for republikanarane i Senatet ryke. Den republikanske senatoren Mike Lee har på førehand sagt at han er i tvil om kva han vil stemme.

Ein tidlegare versjon av skattereforma vart nyleg godkjent i Senatet med 51 mot 49 stemmer. Då stemte Rubio for.

Reforma er blitt sagt å vere Trumps første store siger som president, og ulike versjonar er allereie vedtatt av det republikanske fleirtalet i både Senatet og Representanthuset. Men dei to kammera i Kongressen må bli einige om ein felles versjon før den blir ein realitet.

Marco Rubio var lenge med i kampen om å bli Republikanaranes presidentkandidat, og han var på førehand rekna som favoritt. Men under nominasjonane i dei ulike delstatane var det Trump som fekk størst oppslutning.

«Lille Marco» var kallenamnet som Trump gav sin rival under nominasjonsprosessen.

