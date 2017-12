Nederlandsk politi skaut mann med kniv på Schiphol

Politiet opplyste kort tid etter hendinga fredag ettermiddag at situasjonen var under kontroll og at det er trygt på flyplassen.

Den mistenkte vart skoten etter at han ifølgje politiet kom med truslar med kniv. Han vart arrestert og fjerna frå åstaden, heiter det.

Helsetilstanden til mannen, identiteten eller motivet er ikkje kjent. Politiet mistenkjer ikkje at hendinga kan knytast til terror. Ingen andre vart såra.

Hendinga førte til ei delvis og kortvarig evakuering av Schiphol Plaza, eit område med butikkar og matstader som ligg før sikkerheitskontrollen.

Schiphol er ein av Europas travlaste flyplassar, men flytrafikken vart ikkje ramma av hendinga, opplyser flyplassmyndigheitene.

(©NPK)