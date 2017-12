H&M legg ned butikkar etter svakt resultat

Aksjekursen til den svenske kleskjeda raste 13 prosent på børsen i Stockholm i morgonhandelen fredag. Då hadde konsernet lagt fram eit kvartalsresultat som var mykje svakare enn det leiinga hadde forventa.

H&M selde varer for 50,4 milliardar svenske kroner i fjerde kvartal, mot 52,7 milliardar svenske kroner i tilsvarande periode i fjor.

Utviklinga går bra på internett for alle varemerka, men i dei fysiske H&M-butikkane går salet tregare, påpeikar konsernet. Det handlar både om at folk generelt handlar meir på nettet, og om at det er ubalanse i samansetninga av vareutvalet for delar av H&M-varemerket, heiter det i ei pressemelding.

– For å kunne møte den endra kundeåtferda endå raskare, set vi fortgang i forbetringsarbeidet som allereie går føre seg i selskapet, skriv H&M.

Det inneber fleire butikkstengingar og færre nye butikkar.

Analytikarane hadde venta seg ein salsauke på 2 prosent i fjerde kvartal, viser ei spørjerunde som Reuters har gjort.

Analytikarar har lenge vore kritisk til at H&M ikkje har lykkast betre med å tilpasse seg endra vanar og behov. Sjølv om salet på nettet er i vekst, blir det av analytikarane ikkje rekna som tilstrekkeleg for å kunne kompensere for den fallande omsetnaden i butikkane.

