Fem barn døydde i kollisjon mellom tog og skulebuss i Frankrike

Torsdag mista fire barn livet i ulykka i landsbyen Millas, nær Perpignan. Dei var alle 12 og 13 år gamle. Eit femte barn døydde fredag. Styresmaktene sa først at ytterlegare to barn hadde døydd av skadane, men seinare blei det korrigert.

I tillegg blei 15 skadde, alle i alderen 11–17 år, i det som er Frankrikes verste skulebussulukke på tre tiår. Også bussjåføren, ei 48 år gammal kvinne, blei skadd.

Skulebussen blei treft av eit tog ved ein overgang. Det var 25 personar om bord på toget. Tre personar om bord på toget blei skadde.

Toga pleier å køyre forbi overgangen i 80 kilometer i timen. Politiet etterforskar no årsaka til ulykka. Philippe Vignes seier på vegner av lokalmyndigheitene i Pyrenees-Orientales at det er uklart om bommen som skal hindre køyretøy i å køyre over spora når tog kjem, var open eller stengt. Vidare har det vore meldingar om at batteria i den automatiske porten nyleg skal ha blitt stolne, forklarer han.

– Det er motstridande rykte. Vi må vere svært forsiktige, seier Vignes.

Bussjåføren er enno ikkje blitt avhøyrt, men politiet har snakka med togføraren, som har forklart at sikten var god på staden, at overgangen ikkje vert rekna som spesielt farleg og at det ikkje låg føre tekniske problem.

