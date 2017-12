Tysk politiaksjon mot fleire adresser eitt år etter terrorangrep mot julemarknad

Tysk påtalemakt bekrefta torsdag formiddag aksjonane og opplyste at dei enno ikkje er over. Dei vil likevel ikkje kommentere meldinga i tyske medium om at aksjonen er retta mot personar som kan knytast til tunisiaren Anis Amri.

Amri var mannen som i desember i fjor drap tolv personar og såra fleire tital då han køyrde ein lastebil inn i ein julemarknad i Berlin.

Amri hadde fått avslag på asylsøknaden og skulle returnerast til Tunisia. Han greidde å flykte frå Berlin, men vart skoten av italiensk politi då han trekte ein pistol under ein identitetskontroll i Milano.

