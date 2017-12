Nord-Korea på agendaen i møte mellom Xi og Moon

Moon kom til Kina onsdag. Det er Moons første besøk i landet etter at han vart valt som Sør-Koreas president i mai. Torsdag vart det halde formell velkomstseremoni for Moon, melder det sørkoreanske nyheitsbyrået Yonhap, før dei to leiarane møttest for første gong.

Det var på førehand venta at dei skulle diskutere krisa på Korea-halvøya og spesifikt korleis ein kan få stoppa Nord-Koreas missil- og kjernefysiske testprogram.

Kina er Nord-Koreas nærmaste allierte og også den største handelspartnaren til det lukka landet. Kina har dermed stor påverknadsmakt over Nord-Korea, og landet blir sett på som ein nøkkel i arbeidet med å få nordkoreanarane til forhandlingsbordet.

Møtet mellom Moon og Xi var også venta å dreie seg om å reparere bandet mellom Kina og Sør-Korea. Forholdet fekk ein knekk tidlegare i år etter at Sør-Korea sa ja til utplassering av det amerikanske rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea. Rakettforsvaret er meint som vern mot Nord-Korea, men kinesarane fryktar det også kan true Kinas sikkerheit.

Ei rad pressefolk følgde Moons besøk i Beijing torsdag, og på eit tidspunkt vart ein sørkoreansk fotograf banka opp av kinesiske sikkerheitsvakter etter å ha blitt hindra i å følgje Moon under omvising på ei handelsmesse. Ifølgje Yonhap treng fotografen «omfattande medisinsk behandling» etter å ha blitt banka opp av over ti svartkledde sikkerheitsvakter.

