Lagnadsdag for nettnøytralitet i USA

Pai, som tidlegare i år blei utnemnt av president Donald Trump, presenterte i førre månad eit forslag som, om det blir vedtatt, inneber at regelverket til FCC for nettnøytralitet på amerikansk jord blir fjerna.

Pai har argumentert med at kravet om nettnøytralitet hindrar investeringar som kan gi folk betre nettilgang. Forslaget opnar for at nettleverandørar kan ta ekstra betalt av selskap som trenger stor bandbreidde, for eksempel Netflix, for å levere tenester til kundane sine.

Prinsippet om nettnøytralitet går ut på å sikre lik tilgang til alle nettstader og alle typar innhald på internett, utan at nokon selskap skal kunne kjøpe seg til «forkøyrsrett» for tenestene sine på nett.

Ei rekke politikarar, både blant Demokratene og Republikanarar, har stilt seg skeptisk til Pais forslag, folk har gått i demonstrasjonstog, og tidlegare denne veka sende 21 internett-pionerar eit ope brev til Kongressen, i eit forsøk på å få politikarane til å stemme ned eit eventuelt vedtak frå FCC.

– De skjønar ikkje korleis internett fungerer, var tittelen på brevet, signert av blant andre medgrunnleggjar i Apple Steve Wozniak, Vint CERF, som utvikla nettprotokollen TCP/IP, og Tim Berners-Lee, som fann opp verdsveven (www).

39 senatorar oppfordrar i eit brev FCC til å utsette avstemminga.

Det er likevel venta at medlemmene i FCC torsdag vil vedta Pais forslag med knapt fleirtal.

