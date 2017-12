Japan aksjonerer mot mogleg ulovleg mateksport til Nord-Korea

Sanksjonane er innført for å presse Nord-Korea til å gi opp sitt rakett- og atomvåpenprogram. Dei forbyr japanske selskap å handle med Nord-Korea.

Torsdag opplyste ei ikkje namngitt politikjelde til AFP at politiet har aksjonert mot minst to adresser i Tokyo. Ifølgje japanske medium er det venta at fleire personar snart vil bli arresterte.

Den ulovlege eksporten skal ha skjedd via Singapore.

(©NPK)