EUs leiarar vil fremme nettverk av europeiske universitet 

Tanken er at det skal bli oppretta rundt 20 «europeiske universitet» innan 2024. Det skal skje ved at universitet rundt om i Europa dannar nettverk der studentar kan ta grader ved å kombinere studium i fleire ulike land.

Tiltaket er eitt av fleire stats- og regjeringssjefane no gir si tilslutning til for å få fleire studentar til å dra på utveksling.

Dei europeiske leiarane vil også jobbe for at fleire europearar lærer seg minst to andre europeiske språk enn sitt eige.

Andre tiltak som er i kjømda, er felles studentkort for heile EU og ei kraftig styrking av Erasmus+.

Dei nye utdanningsmåla blei vedtatt på EUs toppmøte i Brussel torsdag.

