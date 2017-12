Britain First-toppar arresterte i Belfast

Golding kom torsdag til rettsbygningen Laganside i Belfast i Nord-Irland saman med Fransen. Der skulle Fransen møte til rettsleg avhøyr, sikta for hatkriminalitet i samband med ein tale ho heldt under ein demonstrasjon i Belfast i august.

Arrestasjonen av Fransen torsdag er grunngjeve med eit innlegg ho har skrive i sosiale medium der ho kritiserer islam. Arrestasjonen av Golding er grunngjeve med deltakinga hans i demonstrasjonen i august.

I ei fråsegn frå politiet i Nord-Irland heiter det at etterforskarar no granskar talane som vart haldne under demonstrasjonen og at ein 35-åring, som altså skal vere Golding, i samband med det er teken inn til avhøyr.

Fransen var sist i søkelyset i førre månad etter at USAs president Donald Trump hadde retvitra tre videoar ho hadde lagt ut på internett. Onsdag laga ho ein ny antimuslimsk video som ho har publisert, fortel DPA.

Fransen har takka Trump for å ha retvitra videoane hennar og har bedt han om støtte til å slå tilbake mot skuldingane frå påtalemakta.

