14.000 mister jobben i israelsk legemiddelgigant 

Meir enn kvar fjerde tilsett i Teva Pharmaceutical må gå innan dei neste to åra, dei fleste av dei alt neste år, opplyser selskapet.

Teva har dei siste 40 åra vakse til å bli ein gigant innan synonympreparat, kopiar av kjente legemiddel som inneheld same verkestoff som originalpreparatet. Dette har vore mogleg ettersom mange medisinske verkestoff ikkje er patentbeskytta.

Mutingar

For eitt år sidan erkjente Teva å ha betalt pengar under bordet for å sikre auka sal i Russland, Ukraina og Mexico. Det resulterte i søksmål frå amerikanske styresmakter, som enda med eit forlik og drygt 4,5 milliardar kroner i bøter.

Selskapet har sidan slite. Verdien av Teva-aksjen, som er notert på New York-børsen, har falle med nesten 60 prosent i år.

Torsdag sende Tevas danske direktør Kåre Schultz, som overtok i september, brev til alle dei tilsette og varsla omfattande nedbemanning og omstrukturering.

– Dette er heilt avgjerande for å kunne gjenopprette den finansielle sikkerheita vår og stabilisere verksemda, skreiv han.

Bekymra Netanyahu

Forutan Israel har Teva fabrikkar både i Europa, USA og Sør-Amerika. 1.700 av dei 14.000 jobbane som forsvinn, er i Israel, der dei tilsette protesterer og har varsla streik.

Statsminister Benjamin Netanyahu kontakta torsdag Schultz for å gi uttrykk for si bekymring og for å oppfordre Teva-sjefen til å skåne arbeidsplassane i Israel.

