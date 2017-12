Noreg bryt forhandlingane med EU om snøkrabbe

Det kontroversielle vedtaket vart gjort på EUs fiskeriministermøte tidleg onsdag morgon.

– Eg registrerer at EU igjen har opna for å tildele lisensar til snøkrabbefangst i Barentshavet. Vi gjorde det klart allereie for ei stund tilbake, både for EU-kommisjonen og relevante medlemsland, at eit slikt vedtak ville innebere at samtalar om snøkrabbe med Noreg tek slutt, seier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Slik vi ser det, har EU med dette valt å avslutte snøkrabbesamtalane med Noreg, seier han.

EU har vedtatt å dele ut lisensar til 20 fartøy for 2018. Det er same tal som i 2017. EU har så langt ikkje offentleggjort detaljane om korleis lisensane skal fordelast mellom ulike medlemsland.

Noreg nektar europeiske fiskarar å fange snøkrabbe i fiskevernsona utanfor Svalbard og har ikkje godtatt dei europeiske lisensane.

Saka vart sett på spissen i januar då den latviske båten Senator vart tatt i arrest for ulovleg fangst av snøkrabbe på den såkalla Sentralbanken utanfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens.

Ifølgje Sandberg har verken EU eller nokon enkeltståande stat rett til å dele ut slike lisensar utan Noregs samtykke.

(©NPK)