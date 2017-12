Muslimske land erklærer Aust-Jerusalem som palestinsk hovudstad

Organisasjonen erklærer Aust-Jerusalem som hovudstad i staten Palestina, heiter det i slutterklæringa frå det ekstraordinære møtet i Istanbul onsdag.

Vidare heiter det at OIC inviterer «alle land til å anerkjenne staten Palestina og Aust-Jerusalem som den okkuperte hovudstaden».

Fråsegna er eit svar på USAs president Donald Trumps avgjerd om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovudstad. Trumps avgjerd er ugyldig og undergrev alle fredsforsøk, heiter det i fråsegna.

Trumps anerkjenning oppeldnar til ekstremisme og terrorisme, heiter det vidare.

Trumps kunngjering blir av OIC sett på som ei kunngjering om at USA trekkjer seg frå sin rolle som tilretteleggjar for fred i Midtausten. Vidare meiner OIC at Trumps kunngjering er ei «oppfordring til Israel til å fortsette si kolonialisme, busetjingspolitikk, apartheid og etniske reinsing», skriv OIC i slutterklæringa.

OIC består av 57 medlemsland. Blant deltakarane på det ekstraordinære møtet i Istanbul onsdag var Irans president Hassan Rouhani, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Jordans kong Abdullah.

Saudi-Arabias kong Salman deltok ikkje. I staden sende han ut ei fråsegn frå Riyadh der han sa at det trengst ei politisk løysing og at palestinarane har legitim rett til å krevje Aust-Jerusalem som sin hovudstad.

