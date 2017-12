Demokratane jublar over siger i Alabama

Sigeren til Doug Jones inneber at fleirtalet av republikanarane i Senatet blir redusert til 51–49. Det er første gongen på 25 år at ein demokrat har blitt vald til senator i Alabama, ifølgje CNN.

Då alle valkretsane hadde meldt inn resultata sine, hadde Jones fått 49,9 prosent av stemmene, mens Moore hadde fått 48,4 prosent. 21.000 stemmer skilde dei to kandidatane, ifølgje amerikanske media.

– Thank you Alabama! skreiv Jones på Twitter kort tid etter at resultatet blei klart. Deretter møtte han tilhengjarane sine og blei teken imot med stormande jubel.

– Eg er overvelda. Men gjennom heile valkampen har eg sagt at 12. desember kom til å bli ein historisk dag. Eg trur eg har venta på dette heile livet, og no veit eg ikkje kva eg skal sei, sa Jones.

63-åringen er jurist og kjend for å ha fått dømt medlemmer av Ku Klux Klan for drap på fire jenter etter at dei på 1960-talet bomba ei afroamerikansk kyrkje.

Avviser nederlag

Republikanaren Roy Moore nekta tysdag kveld å erkjenna nederlaget. Han kravde også omteljing, men for at stemmene skal teljast om igjen må avstanden mellom kandidatane vera på mindre enn 0,5 prosent. Onsdag morgon norsk tid var marginen på 1,5 prosent.

– Vi veit at Gud alltid har kontroll. Men veit de, noko av problemet med denne valkampen har vore at vi har blitt framstilt i eit feil og ufordelaktig lys, sa Moore til tilhengjarane sine etter at resultatet var klart tysdag kveld lokal tid.

Den omstridde politikaren viste truleg til overgrepsskuldingane mot han. Seks kvinner har skulda Moore for å ha prøvd å innleia forhold med dei då dei var tenåringar. Han var då i 30-åra og arbeidde som advokatfullmektig. To av dei har skulda han for overgrep og seksuell trakassering.

Dette førte til at fleire av partikollegaene hans, inkludert leiaren for republikanarane i Senatet og Representanthuset, Mitch McConnell og Paul Ryan, bad han om å trekkja seg.

Trump gratulerte

Trump har likevel støtta Moore, men seint tysdag kveld gratulerte presidenten Jones med sigeren.

– Gratulerer til Doug Jones med ein siger han har kjempa hardt for, skreiv Trump på Twitter.

– Folka i Alabama er storarta, og republikanarane vil snart få eit nytt høve til å kapra denne stillinga. Det tek aldri slutt, skreiv han vidare.

Trump forklarer nederlaget med at mange veljarar nytta høvet til å føra opp ein annan republikanar enn Moore på valsetelen. Over 22.000 menneske valde dette alternativet.

Valthriller

Det såg lenge ut til at Moore ville gå av med sigeren, og då 50 prosent av stemmene var talde opp hadde Moore ein oppslutnad på 51,5 prosent, mens Jones hadde 47,1 prosent.

Derifrå var det duka for ein skikkeleg valthriller. Då 88 prosent av stemmene var talde opp, var det dødt løp og begge kandidatane hadde ein oppslutnad på 49,2 prosent.

Media over heile verda følgde valet tett, og fleire var med på valvaka til Moore. Der var ikkje avisa Washington Post, kunne talspersonen til Moore, Hannah Ford, opplysa tysdag kveld.

Det var Washington Post som første gongen omtalte overgrep- og trakasseringsskuldingane mot senatorkandidaten, men det er uvisst om dette er grunnen til at dei blei nekta presseakkreditering til arrangementet.

Den eine av dei to senator-plassane til Alabama blei ledig då president Donald Trump utnemnde Jeff Sessions til justisminister.

