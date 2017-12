Britisk rapport: Truslar i sosiale medium ein fare for demokratiet

Selskapa som står bak drifta av sosiale medium får skarp kritikk i rapporten, som er utarbeidd av Committee on Standards in Public Life, ein britisk regjeringskomité som rapporterer direkte til statsminister Theresa May.

– Dei har vore for trege med å gripe inn mot truslar og beskytte sine brukarar, skriv komiteen.

Politikarane får også kritikk for å ha utvist manglande leiarskap ved å ikkje ta noko skikkeleg oppgjer med truande oppførsel og endre tonen i den politiske debatten.

– Desse funna bør bekymre alle som bryr seg om demokratiet vårt, seier Paul Bew, som leier komiteen.

– Sjølv om truslar og skremmetaktikkar ikkje er noko nytt i det offentlege rom, formar omfanget og intensiteten offentlegheita på måtar som utgjer eit alvorleg problem, heiter det i rapporten.

Rasistiske, sexistiske, homofobe, transfobe og antisemittiske kommentarar og fornærmingar har avskrekka kandidatar frå å søke offentlege verv, skriv komiteen.

– Å ta eit oppgjer med denne mobbe- og skremmekulturen er viktig for fridomen til å diskutere og debattere tema og interesser, heiter det i rapporten, der det blir konkludert med at debattklimaet er ein trussel mot «den grunnleggjande naturen til det representative demokratiet».

– Dette handlar ikkje om å forsvare elitane frå rettmessig kritikk eller forhindre publikum frå å gå sine representantar etter i saumane. Dette handlar om å forsvare den grunnleggjande strukturen til den politiske fridomen, seier Bew.

Han slår fast at bruken av sosiale medium er den viktigaste faktoren som driv oppførselen som blir observert.

(©NPK)