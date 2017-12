To palestinarar drepne i sprengstoffulykke på Gazastripa

Ein talsmann for det palestinske helsedepartementet, Ashraf al-Qudra, opplyste til AFP at dei to mennene blei drepne då Israel angreip ein motorsykkel ved Beit Lahia. Islamsk jihad, som er ei mindre militsgruppe på Gazastripa, påstod det same.

Meldinga blei tilbakevist av israelske styresmakter.

– Hæren utførte ikkje noko angrep nord på Gazastripa, heitte det i ei fråsegn frå den israelske hæren.

Seinare tysdag vedgjekk Islamsk jihad at dei to mennene var medlemmer av gruppa og at dei hadde vore uforsiktige i omgangen med sprengstoff.

Situasjonen på Gazastripa og den israelskokkuperte Vestbreidda har blitt svært spent etter at USA før helga anerkjente Jerusalem som Israels hovudstad.

