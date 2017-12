Taxisjåfør frå Bangladesh stod bak bomba i New York

Røyrbomba Akayed Ullah hadde festa til kroppen eksploderte berre delvis, truleg på grunn av feilkonstruksjon. 27-åringen vart sendt til sjukehus med alvorlege skadar i overkroppen og på hendene.

Tre andre vart først meldt såra i det politiet seier var ein terroraksjon i morgonrushet, men det viste seg seinare at dei slapp frå hendinga med øyresus og hovudverk.

Ifølgje politiet brukte gjerningsmannen julelys, fyrstikker og eit ni volts batteri for å tenne bomba og borrelås for å feste den til kroppen. Politiet meiner han mest sannsynleg fann oppskrifta på internett.

Kom til USA på familievisum

Ifølgje amerikanske styresmakter kom Ullah til USA på eit familievisum i 2011 og jobba som taxisjåfør. Både president Donald Trump og justisminister Jeff Sessions meiner angrepet understrekar behovet for ei innvandringsreform i USA.

– Altfor mange farlege menneske får tilgang til landet vårt utan at bakgrunnen deira blir sjekka godt nok, heiter det i ei fråsegn frå Trump, som meiner ein må sette ein stoppar for «kjedeinnvandring».

Opererte åleine

Ifølgje The New York Post, som viser til politikjelder, skal Ullah frå sjukehussenga ha fortalt etterforskarane at angrepet var hemn for «bombing» i heimlandet Bangladesh. Kva bombing han viser til, er uklart. Dei einaste som har sprengt bomber i Bangladesh dei siste åra, er militante islamistar.

Ifølgje New Yorks guvernør Andrew Cuomo er det ingenting som tyder på at Ullah kan knytast til noko «sofistikert nettverk», men lokale styresmakter opplyser at han skal ha sett på propaganda frå den ytterleggåande islamistgruppa IS på nettet.

Morgonrushet

Angrepet skjedde i ein undergang på T-banestasjonen mellom 7th og 8th Avenue i morgonrushet klokka 7.30 måndag, under bussterminalen Port Authority.

– Dette var forsøk på eit terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikkje klarte å oppnå sitt mål, seier New Yorks ordførar Bill de Blasio.

Politiet avhøyrde måndag kveld familiemedlemmer og naboar av Ullah, som budde i nabolaget Flatlands i Brooklyn.