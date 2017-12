Solberg gratulerer Stoltenberg med forlenginga  

– Eg vil berre gratulere han, seier Solberg til NTB.

Ho er glad for at medlemslanda i Nato no har bestemt seg for å forlenge Stoltenbergs periode som generalsekretær med to år.

– Det er ein attest for den jobben han har gjort i ein situasjon der det har vore vanskeleg for Nato, seier Solberg.

Ho viser til at alliansen har måtta tilpasse seg ein situasjon med veksande truslar og mykje uro internasjonalt.

– Han har gjort ein god jobb i å skape samhald. Det har vore viktig, seier ho.

(©NPK)