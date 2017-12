Lauslaten fange i Egypt fortel at mange cellekameratar vart radikaliserte

Ibrahim Halawa seier også at mange av cellekameratane hans har fått meiningar som svarar til dei IS står for.

21-åringen, som er irsk statsborgar av egyptisk opphav, vart arrestert etter at egyptiske sikkerheitsstyrkar greip inn mot ein protestaksjon mot at militæret kuppa makta frå den demokratisk valde presidenten Mohamed Mursi.

Han vart lauslaten i oktober etter å ha sona i cirka seks ulike fengsel.

Erfaringa hans gir eit unikt innblikk i korleis forholda er i egyptiske fengsel, som er overfylte som følgje av fengslinga av tusenvis av dissidentar.

Sjølv risikerte Halawa å bli dømt til døden ved henging etter at han vart tiltalt for alt frå å oppfordre til vald til drap. Han opplyser at han og andre fangar jamleg vart banka opp med stenger og metallenker, noko som gjorde at både han og andre heldt på å bryte saman.

Mange av dei som no sit i egyptiske fengsel, har vore tilhengarar av Det muslimske brorskapet, mens andre er sekulære aktivistar og regimekritikarar. Begge grupperingane spelte ein viktig rolle under massedemonstrasjonane mot den autoritære leiaren Hosni Mubarak under den arabiske våren. I dag er Brorskapet terrorstempla av Egypts militærstøtta styresmakter.

