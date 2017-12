Éin død og 18 skadd i eksplosjon ved gassanlegg i Austerrike

Éin person er død, opplyser styresmaktene. I tillegg er 18 personar skadde, blant dei fem med alvorlege brannskadar, opplyser Røde Kors' talskvinne Sonja Keller og ein talsmann for brannvesenet.

Eksplosjonen skjedde klokka 8.45. Den utløyste ein brann med store flammar. Varmeutviklinga var så stor at bilar som stod parkert utanfor anlegget, delvis smelta. Eit større område rundt terminalen vart sperra av, og folk vart bedne om å halde seg unna. Etter nokre timars innsats frå 240 brannmannskap var brannen sløkt.

Dei materielle skadane er store, opplyser Armin Teichert, talsmann for operatørselskapet Gas Connect Austria.

Politiet opplyser at eksplosjonen hadde tekniske årsaker og at ei gransking no er i gang.

Gasseksplosjonen skjedde på det viktigaste gassanlegget i landet, i Baumgarten an der March, som ligg aust for Wien, nær grensa til Slovakia. Anlegget er hovuddistributør for naturgass som blir importert frå Russland, Noreg og andre land. Der blir gassen sendt vidare til andre europeiske land. Anlegget transporterer om lag éin tidel av all gass som blir brukt på den europeiske marknaden.

Leveransane til Austerrike, Tyskland og Frankrike er ikkje blitt ramma av eksplosjonen, men det kan bli problem med gassleveransane via røyrleidninga som går til Italia, Slovenia og Kroatia, opplyser Teichert.

