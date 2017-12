Bitcoin debuterte på børs

Amerikanske styresmakter opna for eit par veker sidan for å inkludere den nettbaserte valutaen i handel med såkalla futures, kontraktar for framtidig kjøp og sal på store børsar.

Klokka 6 lokal tid var bitcoin tilgjengeleg på børsen Chicago Board Options Exchange (CBOE). I neste veke vil valutaen også vere tilgjengeleg på Chicago Mercantile Exchange (CME).

