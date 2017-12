57 for retten etter nattklubbangrep i Istanbul

Dei fleste av dei 57 tiltalte er utlendingar. 51 av dei tiltalte sit i varetekt. Rettssaka starta måndag nær eit fengsel i utkanten av Istanbul.

Albulkadir Masharipov frå Usbekistan er av tyrkisk politi utpeikt som hovudmann bak angrepet. Han er tiltalt på ei rad punkt, blant anna for å høyre til ei terrorgruppe og for drap. Aktoratet ber om fleire livstidsdommar mot han. Kona til usbekaren er også tiltalt i saka.

34 år gamle Masharipov hadde fått trening i Afghanistan, meiner tyrkisk politi. Han vart arrestert i Istanbul etter å ha vore på rømmen i 15 dagar etter angrepet.

IS tok på seg ansvar for angrepet mot nattklubben Reina, der fleire hundre menneske var samla for å feire inngangen til det nye året. 39 av dei vart drepne og 69 såra.

