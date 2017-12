Øydeleggjande skogbrann i California venta å spreie seg

Meir enn 700 kvadratkilometer er så langt øydelagt av skogbrannen Thomas nord for Los Angeles. Titusenvis har flykta frå heimane sine, og fleire bygg er øydelagde. Søndag opplyste brannvesenet at flammane truar byen Santa Barbara og den nærliggjande kystbyen Carpinteria.

Brannmannskapa anslår at av brannen som starta 4. desember, er 15 prosent under kontroll. Det er eit tal sheriff Bill Brown i Santa Barbara trur vil minke. Det er venta at brannen blir endå større.

– Vindane er ganske uføreseielege akkurat no. Nokre stadar går røyken rett opp i lufta, mens andre stader bles det sidelengs, seier talsmann Mike Eliason for brannvesenet i Santa Barbara.

Brannen blussa søndag opp i fleire område og førte til nye evakueringar.

Også andre stadar i delstaten kjempar brannmannskapa mot flammane, deriblant i distrikta Los Angeles, Riverside og San Diego. Der har dei klart å avgrense flammane noko, og ressursar er overført til Santa Barbara.

Det er venta stor skogbrannfare til ut i januar. Dei kraftige brannane er uvanleg for årstida, og situasjonen har fleire årsaker. Ein langvarig tørkeperiode vart avløyst av kraftig regn for eit år sidan. Ny vegetasjon grodde opp, men våren og sommaren vart rekordvarm. I tillegg kom det ekstremt lite nedbør.

Vegetasjonen vart knusktørr og svært utsett for brann. Den siste tida har dessutan vore prega av kraftig, svært tørr vind som har bidratt til å spreie flammane.

