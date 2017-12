Store protestar mot USA i muslimske land

Både i Iran, Libanon, Tyrkia, Malaysia, Egypt, Afghanistan, Indonesia, Pakistan og Somalia samla muslimar seg for å demonstrere mot det amerikanske vedtaket.

Mange av protestane fann stad etter fredagsbønna.

Over 3.000 samla seg til ein protest utanfor ein moské i Istanbul, mens over 5.000 libanesarar og palestinarar marsjerte like ved den palestinske flyktningleiren Shatila i Beirut.

I Afghanistan vart det meldt om protestar både i Kabul, Herat og Kunduz. I hovudstaden greidde nokre få demonstrantar å ta seg fram til den amerikanske ambassaden, men dei vart raskt pressa tilbake av afghanske sikkerheitsstyrkar.

Ber om palestinsk opprør

Under demonstrasjonane vart det ropt slagord mot USA og Israel,

Ved å anerkjenne Jerusalem som israelsk hovudstad har Trump sett sluttstrek for årevis med fredsforhandlingar, slo den iranske ayatollaen Ahmad Khatami fast.

– Han har vist at den einaste løysinga for Palestina no er ein intifada, sa Khatami i si fredagspreika i Teherans største moske,

– Berre ein intifada kan forvandle dag til mørk natt for det sionistiske regimet, sa han vidare.

– Slag i ansiktet

I Malaysias hovudstad Kuala Lumpur møtte fleire tusen demonstrantar fram utanfor USAs ambassade. Dei kalla anerkjenninga eit slag i ansiktet på alle muslimar i verda.

Rundt 5.000 malaysiarar marsjerte til ambassaden etter fredagsbønna i ein moske i nærleiken mens dei ropte slagord og vifta med banner med påskrifta «Hendene vekk frå Jerusalem» og «Ned med Trump».

Brende flagg

Også i Indonesias hovudstad Jakarta samla fleire hundre demonstrantar seg framfor USAs ambassade med plakatar mot Trump og eit stort palestinsk flagg,

I Pakistan var det omfattande demonstrasjonar i ei rad byar, blant dei hovudstaden Islamabad der demonstrantane brende amerikanske og israelske flagg.

I Srinagar og andre byar i indisk Kashmir brende demonstrantar bilde av Trump. Av frykt for valdelege demonstrasjonar avlyste dei indiske styresmaktene fredagsbønna i Srinagar og innførte portforbod.

