Omstridde rettsreformer vedtatt i Polen

Eit stort fleirtal i underhuset i nasjonalforsamlinga stemte fredag for reformene.

Dei er utarbeidde av det høgrepopulistiske regjeringspartiet Pis, og medlemmer av opposisjonen ropte «diktatur» mens avstemminga gjekk føre seg. Pis meiner på si side at endringane vil gjere domstolane meir effektive.

Endringane inneber at pensjonsalderen for høgsterettsdommarar blir senka, og at høgsterett kan gjere om dommar som er opptil 20 år gamle. Samtidig får nasjonalforsamlinga ansvaret for å utnemne eit fleirtal av medlemmene i ein kommisjon som utnemner dommarar.

Menneskerettsorganisasjonar har reagert sterkt på forslaga. Venziakommisjonen, eit organ underlagt Europarådet, kallar dei ein alvorleg trussel mot rettsstellet i Polen.

President Andrzej Duda la ned veto mot tidlegare versjonar av reformene i sommar. Men han har signalisert at han godtar forslaga som vart vedtatt fredag.

Forslaga må også godkjennast av det polske senatet, men her har Pis fleirtal.

EU-kommisjonen og EU-parlamentet har tidlegare trua med å ta frå Polen stemmeretten i EU dersom ikkje Pis droppa sine forsøk på å endre rettsstellet i landet.

(©NPK)