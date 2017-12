Nye eksplosive brannar i California

Hundrevis av bustadhus, alt frå villaer i hundremillionarsklassen til enkle campingvogner, har forsvunne i flammane sidan den første brannen starta i Ventura på måndag.

Langvarig tørke og vind på over 26 meter per sekund har ført til at flammane spreier seg fort og nye brannar oppstår. Fredag kjempa brannmannskapa mot fem-seks forskjellige brannar i det sørlege California.

Mange menneske har fått røykskadar, men så langt er det berre bekrefta eitt dødsfall.

Trailerpark brann ned

Ein mindre skogbrann som ei veke har herja nokre kilometer nord for San Diego, eksploderte plutseleg torsdag og la ein trailerpark i den vesle byen Fallbrook i oske.

På nokre få timar spreidde brannen seg i det knusktørre landskapet og raste gjennom Rancho Monserate-nabolaget i Fallbrook, som er kjent for avokado-farmar og ridesenter.

Tre menneske fekk brannskadar, og mange hestar er truleg døde i flammane. Det er gitt ordre om evakuering i området rundt marinekorpsbasen Camp Pendleton, og skular og kasinoar er tatt i bruk for å huse dei som må flytte frå heimane sine.

Nord for LA

Nord for Los Angeles kjempar brannmannskapa framleis for å avgrense ein enorm brann som har rast i fleire dagar. Langs kysten mellom Ventura og Santa Barbara står fleire mindre tettstadar i fare for å bli ramma av flammane etter at dei hoppa over Highway 101.

– Vi køyrde gjennom ein vegg av flammar. Eg visste ikkje om vi ville greie det. Eg tråkka berre gassen i botn og veit at vi køyrde i minst 160 kilometer i timen, kanskje meir, seier Wendy Frank etter at ho greidde å redde hestane sine i det vesle tettstaden Ojai i åsane opp frå kysten.

Dei fleste av dei 7.000 innbyggjarane i Ojai vart bedt om å evakuere onsdag, og eldre og uføre vart hjelpt bort frå det lokale sjukehuset. Oske fall som snøvêr over sitrusåkrar rundt byen mens brannmannskapa kom med brannbilar og utstyr.

Kjendisar

I Bel-Air, der styrtrike kjendisar som Beyoncé, Elon Musk og Rupert Murdoch bur, kjempar brannmannskap på spreng for å hindre at storslåtte palass i hundremillionarsklassen blir tekne av flammane.

Styresmaktene har sendt ut eit såkalla purpur-varsel, noko som aldri har skjedd før. Varselet betyr at det er ekstremt kritisk brann-vêr som kjem av den frykta tørre Santa Ana-vinden som gjer at brannane spreier seg på sekund.

Vindkast på over 35 sekundmeter gjer sløkkinga svært vanskeleg, og brannane har dei siste dagane lagt eit nærmare 470 kvadratkilometer stort område i oske.

– Det bles svært kraftig frå nordaust til sørvest, noko som har fått brannane til å blusse opp, seier Los Angeles' borgarmeister Eric Garcetti.

Hundretusvis på flukt

Minst 230.000 menneske er tvungne på flukt frå brannane i Los Angeles-området, berre eit par veker etter at svære brannar herja i Napa- og San Rafael-området nord for San Francisco. Minst 4.000 brannmannskap er sett inn, og guvernør Jerry Brown har innført unntakstilstand.

Blant landemerka som er i faresona, er det kjente kunstmuseet Getty Center, og det same er det velståande bustadområdet som ligg mellom Mulholland Drive og Sunset Boulevard.

(©NPK)