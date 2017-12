Nordmenn blir ikkje sikra av brexitavtalen

Europaminister seier det er svært positivt at EU og Storbritannia no har fått rammene for skilsmissa på plass.

– Ein ordna brexit er bra for Europa og bra for oss, seier Røsland til NTB.

Men for Noreg står jobben framleis att, meiner ho.

– Dette er ikkje ein avtale som sikrar rettane til norske borgarar, seier Røsland.

Noregs håp er at avtalen mellom EU og Storbritannia om borgarrettar kan utvidast til EØS-landa, slik at den også omfattar nordmenn i Storbritannia og britar i Noreg.

Storbritannias statsminister Theresa May har allereie sagt at ho ønsker å gi same tilbod til EØS-landa som til EU. Bodskapen er også blitt positivt mottatt på EU-sida. Men korleis det skal skje, er framleis i det blå.

– No handlar det om å finne dei tekniske løysingane for det, all den tid vi ikkje er ein del av utmeldingsavtalen, seier Røsland.

– Vi må spegle semja som ligg føre mellom EU og Storbritannia, slik at den også får verknad for EØS-landa, forklarar ho.

Neste trinn i forhandlingane mellom EU og Storbritannia blir samtalar om overgangsordningar. Også her ønsker Noreg moglegheit til å bli med.

Røsland ventar krevjande forhandlingar, men seier skilsmissesemja gir håp.

– Den viser at det er vilje til å finne løysingar og kompromissar på begge sider, seier ho.

