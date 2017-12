May og Juncker er i møte

Også brexitminister David Davis og EUs sjefforhandlar Michel Barnier var med på møtet, opplyser Mays talskvinne.

Målet med møtet fredagen er å bli samde om ein avtale for utmeldinga til britane frå EU om halvtanna år.

EU-kommisjonen stadfestar at dei to leiarane møttest klokka 7 om morgonen og har varsla ein pressekonferanse om kort tid.

Kunngjeringa kjem etter ei natt med hektisk aktivitet mellom Brussel, London og Dublin, mens britane prøver å klargjere sin posisjon på tre nøkkelpunkt før utmeldinga. EU har kravd ei avklaring om grensa mellom Irland og Storbritannia, på kor mykje britane skal betale for den politiske skilsmissa og rettane til EU-borgarar i Storbritannia etter brexit før unionen vil gå inn i forhandlingar om ein handelsavtale i framtida.

Mays førre forslag, som etter planen skulle vore presentert måndag, fall saman i siste liten grunna av heimleg motstand rundt spørsmålet om irskegrensa. Sidan det har forhandlingane framleis heldt fram, og May har fått frist ut veka dersom ho vil at EU-leiarane på et kommande toppmøte skal gi grønt lys til samtalar om handel i framtida.

