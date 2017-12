FNs spesialutsending fryktar meir vald og uro etter Trumps Jerusalem-avgjerd

FNs spesialutsending til Midtausten, Nikolaj Mladenov, orienterte fredag FNs tryggingsråd, som var samla i New York.

Tryggingsrådet kalla inn til hastemøte for å drøfte situasjonen etter at president Donald Trump onsdag erklærte at USA no anerkjenner Jerusalem som Israels hovudstad og at USA på sikt vil flytte sin ambassade frå Tel Aviv til Jerusalem.

