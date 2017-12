FN kallar drapa på 14 FN-soldatar i Kongo for eit krigsbrotsverk

Minst tolv av dei drepne soldatane er frå Tanzania. Ifølgje Guterres er angrepet det verste som FN er blitt utsett for i nyare tid.

– Dette er ein tragisk dag for FN-familien, seier Guterres og seier at han både er opprørt og knust som følgje av angrepet mot FN-basen i Aust-Kongo torsdag kveld.

I tillegg til FN-soldatane er minst fem kongolesiske regjeringssoldatar drepne.

– Det er eit svært stort angrep, heilt sikkert det verste på det vi kan hugse, seier FN-talsmann Farhan Haq. Han opplyser at 14 FN-soldatar er drepne.

Angrepet skjedde i provinsen Nord-Kivu, og ein reknar med at ei opprørsgruppe med base i nabolandet Uganda står bak.

FNs sjef for fredsbevarande operasjonen, Jean-Pierre Lacroix, er også opprørt over angrepet. Han opplyser at FN har begynt å evakuere dei såra soldatane slik at dei får medisinsk behandling.

Angripen fleire gonger

FN-basen ligg 45 kilometer frå byen Beni, som fleire gonger er blitt angripen av ei opprørsgruppe kalla Allierte demokratiske styrkar.

Basen blir blant anna brukt av FNs utrykkingsstyrke, som har mandat til å sette i verk offensive operasjonar for å beskytte sivilbefolkninga. Ifølgje kongolesiske militære kjelder varte kampane ved basen i minst fire timar.

FN-styrken i Kongo, MONUSCO, er den største fredsbevarande styrken i verda. Den skal bidra til å dempe konfliktane mellom ei rad væpna grupper i Kongo, spesielt i den austlege delen av landet.

Brutalitet og overgrep

Kongo har dei siste tiåra opplevd ei rad svært brutale konfliktar og massive overgrep mot sivilbefolkninga. Mange ulike grupper kjempar om ressursane i det mineralrike landet. Etter at FN-styrken kom til landet i 1990 har opprørsgrupper komme og gått, og enkelte gonger har dei også rykt inn i provinshovudstaden Goma.

FN-styrken bidrog til at Kongo i 2006 kunne halde sitt første demokratiske val på 46 år, men no fryktar mange at president Joseph Kabila har tenkt å bli sitjande på ubestemt tid. Presidentvalet, som skulle vore halde i fjor, er blitt utsett fleire gonger, noko som har provosert mange.

