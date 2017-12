Ein palestinar drepen under protestar mot Jerusalem-vedtak på Gazastripa

Det melder det palestinske helsedepartementet fredag. Mannen vart drepen nær grensa til Israel nord på Gazastripa.

Departementet melde først at to palestinarar var drepne, men trekte seinare meldinga og sa at berre éin mann var drepen.

Under protestane samla fleire hundre palestinarar seg ved den israelske grensa, der dei brende bildekk og kasta stein mot soldatar på den andre sida.

Det israelske militæret melder at soldatane har skote og treft to personar som dei meiner leier protestane.

