Sal av strutseegg er forbode i Tanzania. Men egga, som ofte blir brukte i tradisjonell medisin eller selde til turistar, er populært på svartebørsen.

Dei to mennene vart arresterte for eitt år sidan, og forklarte då at dei hadde til hensikt å selje strutseegga i nabolandet Kenya, der planen var å bruke dei til å lage naturmedisin mot aids.

