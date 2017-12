Theresa May får frist til søndag 

Diskusjonane om avtalen går framleis føre seg, opplyser EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– Det er ingen kvit røyk så langt. Men vi er klar til å ta imot statsminister May når som helst, seier han.

Avisskriveria om at fristen er utsett til neste veke, er ikkje riktige, fastslår Schinas. Grunnen er at EUs medlemsland treng nokre dagar til å førebu seg dersom det skal bli aktuelt å gjere eit vedtak på EU-toppmøtet i slutten av neste veke om å gå vidare til fase to i forhandlingane med Storbritannia.

EU-sida krev semje om hovudrammene for skilsmissa før fase to av forhandlingane kan opnast. Fase to vil også omfatte diskusjonar om overgangsordningar og framtidig handel, noko britane ønsker sterkt å komme i gang med.

Utan eit vedtak på EU-toppmøtet i desember vil fase to måtte vente til neste år.

May var i Brussel måndag for å prøve å få på plass rammene til skilsmisseavtalen, men reiste tomhendt heim igjen fordi det nord-irske unionistpartiet DUP sa nei til avtaleforslaget.

Tory-regjeringa er avhengig av støtte frå DUP for å ha fleirtal i Parlamentet.

