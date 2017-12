Store demonstrasjonar i palestinske byar

Den israelske hæren har sett inn forsterkningar, og det er meldt om samanstøytar mellom israelske soldatar og palestinske demonstrantar fleire stader på den israelskokkuperte Vestbreidda og på Gazastripa.

Fleire hundre menneske samla seg torsdag til protestar i Aust-Jerusalem, Betlehem, Ramallah, Hebron, Nablus, Jenin og Gaza by.

Reaksjonane er kraftige etter at Trump gav beskjed om at USA no anerkjenner Jerusalem som hovudstaden i Israel og varsla flytting av USA ambassade dit.

Demonstrantane brann plakatar med bilete av Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu, og både amerikanske og israelske flagg.

Palestinarar har varsla ein generalstreik torsdag og førebur seg på masseprotestar fredag.

