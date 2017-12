Noreg svært uroa over Jerusalem-avgjerd

Den norske statsministeren skriv på Twitter at ho er svært uroa over avgjerda til USAs president Donald Trump.

– Statusen til Jerusalem må løysast gjennom forhandlingar, slår ho fast.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) trur vendinga kan føra til ustabilitet.

– Uteståande spørsmål i konflikten mellom israelarane og palestinarane må løysast gjennom forhandlingar. Dette gjeld ikkje minst statusen til Jerusalem, seier ho.

Søreide strekar under at det hastar med å få i gang reelle forhandlingar mellom partane.

–Noreg vil framleis støtte arbeidet med å forhandla fram ei tostatsløysing, seier utanriksministeren.

– Berre ei tostatsløysing som er forhandla fram kan bidra til varig fred mellom partane. Det er difor viktig at president Trump støtta tostatsløysinga og streka under at Jerusalem-spørsmålet må løysast gjennom forhandlingar.

