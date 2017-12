Hundretusen flyktar frå brannar i California

I Bel-Air, der styrtrike kjendisar som Beyoncé, Elon Musk og Rupert Murdoch bor, kjemper brannmannskap no på spreng for å hindre at storslåtte palass i hundremillionersklassa går i flammehavet.

Styresmaktene har sendt ut ein såkalla purpur-åtvaring, noko som aldri har skjedd tidlegare.

Kraftig vind

Vindkast på over 35 sekundmeter gjer sløkkingsarbeidet svært vanskeleg, og brannane har dei siste dagane lagt eit over 320 kvadratkilometer stort område i oske.

– Det bles svært kraftig frå nordaust til sørvest, noko som har fått brannane til å blusse opp, seier Los Angeles' borgarmeister Eric Garcetti.

Politiet går no frå dør til dør i bustadområde som er trua, og køyrer i tillegg rundt med høgtalarar for å oppfordre folk til å flykte.

I faresona

Getty Center, eit kjent kunstmuseum, er også i faresona, og det same er det velståande bustadområdet som ligg mellom Mulholland Drive og Sunset Boulevard.

Prestisjefylte University of California ligg også i nærleiken av området som no er herja av brann, og fleire av studentane brukte onsdag munnbind for vern mot røyken.

Minst 4.000 brannmannskap er sett inn i sløkkinga, og Californias guvernør Jerry Brown har innført unntakstilstand.

