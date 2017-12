Assad sender delegasjon tilbake til Genève

– Delegasjonen frå den syriske regjeringa vil komme til Genève søndag for å ta del i den åttande runden, melder SANA.

Det statlege syriske nyheitsbyrået siterer ei kjelde i utanriksdepartementet.

Delegasjonen frå regimet var ikkje til stades då samtalane blei tekne opp att etter ein pause i helga.

Den åttande runden med fredsforhandlingar starta i førre veke. Kort tid etter sa FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, at forhandlingsperioden no blir utvida med to veker.

Ifølgje de Mistura har FN-meklarar komme opp med fleire idear om Syrias framtid som dei meiner regjeringa og opposisjonen kan samlast om. Planen er at samtalane i denne runden skal handle om fire konkrete tema – ny grunnlov, regjering, val og nedkjemping av terrorisme.

Konflikten i Syria begynte i mars 2011 då fredelege demonstrasjonar mot president Bashar al-Assad blei slått ned med hard hand. I løpet av 2012 braut det ut full borgarkrig. Sidan har fleire væpna grupper, dei fleste med støtte frå Vesten og andre land i regionen, kjempa mot kvarandre og regimet, som blir støtta av Iran og Russland.

Krigen kan ha å ha kosta minst 340.000 menneske livet.

(©NPK)