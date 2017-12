Arrestordre mot Argentinas ekspresident

Dommar Claudio Bonadio gav torsdag ordre om at det skal reisast tiltale mot Kirchner, og at ho skal varetektsfengslast og miste sin parlamentariske immunitet.

Skuldingane er baserte på ein rapport som aktor Alberto Nisman leverte fire dagar før han vart funnen drepen med eit skot i hovudet.

Fleire av Kirchners tidlegare ministrar er også arresterte i saka, ifølgje avisa La Nación, som siterer kjelder i rettsstellet.

85 menneske vart drepne og fleire hundre såra i bombeangrepet mot det jødiske foreiningslokalet AMIA i Buenos Aires i 1994.

Ikkje fastslått

Det er aldri fastslått kven som stod bak bombinga, men Iran og libanesiske Hizbollah er blant dei som er utpeikte.

Argentinske etterforskarar undersøkjer no om det vart inngått ein intensjonsavtale med Iran då Kirchner var president, som ledd i ein plan om å dekke over rolla landet spelte i terrorangrepet.

Kirchner er tidlegare skulda for å ha dekt over Irans påståtte rolle, men ein argentinsk dommar fastslo i 2015 at det ikkje låg føre bevis for dette.

– Samla er bevisa langt frå å oppfylle minimumsstandarden, heitte det då.

64 år gamle Kirchner kallar skuldingane «absurde».

Politisk comeback

Kirchner har vore etterforska i fleire ulike korrupsjonssaker sidan ho gjekk av som president for to år sidan.

Kirchner gjorde nyleg comeback i politikken då ho vann ein plass i det argentinske senatet i valet i oktober.

Ho tok over presidentvervet i 2007 med løfter om å fortsette oppryddinga i økonomien som ektemannen og forgjengaren Nestor Kirchner starta fire år tidlegare då han arva eit land i djup økonomisk krise og kaos.

(©NPK)