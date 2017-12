Verda med kraftige åtvaringar mot Trumps Jerusalem-avgjerd

– Dette vil vere ein stor feil. Det vil skape kaos i regionen, ikkje stabilitet og fred. Ikkje berre den muslimske verda, men heile verda er imot det, seier Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu.

Ein talsmann for regjeringa i Ankara går enda lenger og skriv på Twitter at ei anerkjenning av Jerusalem som Israels hovudstad vil sette både Midtausten og verda i brann, og utan at nokon veit kva tid det vil ende.

Også Kina kjem med ei kraftig åtvaring mot å endre status quo.

– Vi er bekymra for ei mogleg opptrapping av spenningane, seier talsmann for utanriksdepartementet i Beijing, Geng Shuang. Han ber alle partar trø forsiktig både i ord og handling og ikkje gjere noko som fjernar grunnlaget for ei løysing på det palestinske spørsmålet.

Pave Frans er også blant dei som ber Trump snu. Han understrekar at Jerusalem er ein unikt og heilag stad både for kristne, jødar og muslimar.

– Eg ber Herren om at denne identiteten blir bevart og styrkt til gode for både Det heilage land, Midtausten og heile verda, seier paven.

Kraftig provosert

Men det er i muslimske land at avgjerda har provosert aller mest. Både Syria, Saudi-Arabia, Jordan og Iran er blant landa som onsdag åtvara USA om konsekvensane.

Den arabiske liga kallar den varsla amerikanske anerkjenninga av Jerusalem for ein klar aggresjon mot arabarar, medan både Jordan og Palestina krev at ligaen held krisemøte.

Tyrkia har samtidig kalla inn til eit toppmøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid den 13. desember for å drøfte Jerusalem-spørsmålet.

Palestinarane er rasande over planane og har varsla «tre dagar med raseri».

– Dette er eit openlyst angrep på palestinske, arabiske og islamske rettar i Jerusalem, seier ein talsmann for Hamas, Fawzi Barhoum, på Gazastripa.

Onsdag melde israelske soldatar at det blei kasta stein mot dei på den israelskokkuperte Vestbreidda.

– Eit forhandlingsspørsmål

I fleire tiår har USA prøvd å føre ein balansert Midtausten-politikk med sikte på ei fredsavtale og ei tostatsløysing mellom Israel og Palestina. Men under valkampen i fjor lova Trump å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem. No meiner både verdas leiarar og ekspertar at han er i ferd med å gjere eit historisk feiltrinn.

Både EU, Storbritannia og Noreg understrekar at Jerusalems status er noko Israel og Palestina må forhandle om.

– Dette er eit brot både med den amerikanske linja og den internasjonale linja. Fredsprosessen løysast ikkje gjennom å einsidig flytte ein ambassade, og Jerusalems status er eitt av dei uavklarte og attståande spørsmåla som må løysast mellom Israel og palestinarane, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Okkupert i 50 år

Israel okkuperte Aust-Jerusalem i 1967, har seinare annektert området og gjer krav på Jerusalem som sin «evige og udelelege hovudstad». FNs tryggingsråd har fleire gonger kravd tilbaketrekning. Ettersom Jerusalem ikkje er anerkjent som Israels hovudstad, har verdas land valt å ha ambassadane sine i Tel Aviv.

Israels justisminister Ayelet Shaked er den einaste som så langt har uttrykt glede over Trumps avgjerd. Han oppmodar også Trump til å flytte USAs ambassade til det han kallar Israels «faktiske» hovudstad.

Statsminister Benjamin Netanyahu har ennå ikkje kommentert saka. På ein pressekonferanse i Jerusalem skrytte han onsdag av israelsk meieriproduksjon og bad verda auke presset mot Irans atomprogram.

