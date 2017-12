Trump anerkjenner Jerusalem som hovudstad i Israel og vil flytte ambassaden

I talen sin i Det kvite hus mana Trump til ei «ny tilnærming» i konflikten mellom Israel og palestinarane.

– Etter over 20 år med utsetjingar, er vi ikkje nærmare ein varig fredsavtale mellom Israel og palestinarane. Det ville vere dårskap å anta at det å gjenta den same oppskrifta no, vil gi eit annleis eller betre resultat. Derfor har eg bestemt at det er på tide å offisielt anerkjenne Jerusalem, sa presidenten.

Han kunngjorde også at ambassaden til USA skal flyttast frå Tel Aviv, noko Trump lova allereie i valkampen.

– Eg har bede utanriksdepartementet om å begynne prosessen med å flytte ambassaden til Jerusalem, seier Trump.

Israel okkuperte Aust-Jerusalem i 1967, har seinare annektert området og gjort krav på Jerusalem som sin «evige og udelelege hovudstad». Tryggingsrådet i FN har gjentatte gonger kravd tilbaketrekning. Ettersom Jerusalem ikkje er anerkjent som hovudstaden til Israel, har verdas land valt å ha ambassadane sine i Tel Aviv.

I forkant av avgjerda har verdssamfunnet uttrykt stor bekymring, og fleire har åtvara USA mot å anerkjenne Jerusalem som hovudstad i landet.

Blant dei er Noreg, EU, Kina og pave Frans. Men det er i muslimske land at avgjerda har provosert aller mest. Både Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Syria og Iran er blant landa som åtvarar USA om konsekvensane.

