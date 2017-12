SOHR: Minst  21 sivile drepne i russisk flyangrep i Syria

Bombeangrepa skjedde ifølgje SOHR grytidleg på morgonen på austbreidda av elva, som renn gjennom provinsen Deir al-Zor.

– 21 sivile blei drepne, deriblant ni barn, i russiske luftangrep mot bustadbygg i Al-Jerzi, seier direktør Rami Abdelrahman i Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Den London-baserte eksilgruppa får informasjonen sin frå eit nettverk av kjelder inne i Syria og seier dei identifiserer krigsflya ut ifrå flytype, stad, flymønster og ammunisjon.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS, som i før kontrollerte store delar av Deir al-Zor, kontrollerer no under ein tidel av provinsen, ifølgje SOHR.

Ekstremistane har mista store landområde i Syria under to separate offensivar frå russisk-støtta syriske regjeringsstyrkar og USA-støtta kurdiskdominert milits.

Tidlegare denne veka opplyste Russland og den kurdiske YPG-militsen at russarane også har gitt luftstøtte til dei syriske kurdarane i kampen mot IS i Deir al-Zor.

Russland gjekk inn i krigen i Syria på sida til Bashar al-Assad i 2015.

