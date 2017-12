Raftostiftelsen ber Suu Kyi stoppa overgrep mot rohingyaene

I 1990 delte den Bergen-baserte stifting ut Rafto-prisen til Aung San Suu Kyi for den fredelege kampen hennar for demokrati i Myanmar, og året etter fekk ho Nobels fredspris.

I april i fjor tok ho over som de facto statsminister i landet, og onsdag troppa dagleg leiar i Raftostiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt opp hos henne for å seia klart frå om at dei ikkje er imponert over Myanmars behandling av den muslimske rohingya-minoriteten.

– Utgangspunktet for møtet var eit brev vi skreiv til henne tidlegare i år, der vi tok opp situasjonen for rohingyaene, fortel Hole Kobbeltvedt på telefon frå Naypyitaw.

Mogleg folkemord

Over 600.000 frå den muslimske minoriteten er drivne på flukt til nabolandet Bangladesh sidan slutten av august, hundrevis av landsbyar i delstaten Rakhine er svidd av, og FN skuldar regjeringshæren til Myanmar for mogleg folkemord.

– Det var viktig for meg å gje uttrykk for vonbrotet vårt over at Aung San Suu Kyi og den sivile regjeringa til Myanmar ikkje har gjort meir for å verna rohingyaene, seier Hole Kobbeltvedt.

Suu Kyi tek ikkje eingong ordet rohingya i sin munn og har hausta sterk internasjonal kritikk for ikkje å bruka den moralske autoriteten sin og kritisere overgrepa til regjeringsstyrkane i Rakhine.

Må akseptera

– Vi veit at det formelle handlingsrommet hennar er avgrensa, men meiner at ho kunne ha brukt dette rommet tydelegare enn det ho har gjort, seier Hole Kobbeltvedt.

– Vi er skuffa over at Aung San Suu Kyi og styresmaktene stiller spørsmål ved sanningsinnhaldet i rapportane frå FN, Human Rights Watch, Amnesty International og andre, og vi meiner at ho burde akseptera omfanget av overgrepa mot rohingyaene, seier han.

– Når det er snakk om menneskerettsbrot på dette nivået, så er det så kraftig at vi meiner at ho og dei sivile styresmaktene ikkje har noko val. Dei må erkjenna det som skjer og gjera noko med det, seier dagleg leiar i Raftostiftelsen.

Forfølgde

Rohingyaene er ifølgje FN ein av dei mest forfølgde minoritetane i verda, men styresmaktene i Myanmar ser på dei som ulovlege innvandrarar frå Bangladesh.

– Aung San Suu Kyi risikerer å tapa oppslutnad i befolkninga dersom ho tydeleg støttar rohingyaene eller tel ordet i sin munn. Det vil igjen kunna leggja grunnlag for ei militær maktovertaking, seier Hole Kobbeltvedt.

Skal straffeforfølgjast

– Under samtalen sa ho at ho er oppteken av at militære som har gjort overgrep skal straffeforfølgjast og at rohingyaene skal få venda trygt tilbake til Myanmar, seier han.

Hole Kobbeltvedt trur likevel ikkje på noko snarleg løysing av krisa.

– Dette er ein konflikt med djupe røter, og etter 50 år med diktatur har Myanmar i dag eit svært avgrensa demokrati. Suu Kyi manøvrerer i eit minefelt av ulike nasjonale og internasjonale interesser, seier han.

